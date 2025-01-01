HotMath Adventures!
Numbers
A Concepts
AA (Angle-Angle) SimilarityAAS (Angle-Angle-Side) PostulateAbsolute ValueAbsolute Value FunctionsAbsolute Value InequalitiesAbsolute Value of a Complex NumberAccuracy and ErrorAdding and Subtracting Complex NumbersAdding and Subtracting DecimalsAdding and Subtracting FractionsAdding and Subtracting Fractions with Like DenominatorsAdding and Subtracting Fractions with NegativesAdding and Subtracting Fractions with Unlike DenominatorsAdding and Subtracting MatricesAdding and Subtracting PolynomialsAdding and Subtracting Rational Expressions with Like DenominatorsAdding and Subtracting Rational Expressions with Unlike DenominatorsAdding and Subtracting VectorsAdding and Subtracting with NegativesAdding FractionsAdding Fractions with Like DenominatorsAdding Fractions with Unlike DenominatorsAddition Rule in ProbabilityAddition: Mixed NumbersAddition: Whole NumbersAdjacent AnglesAdjoint of a MatrixAdvanced FactoringAlternate Exterior AnglesAlternate Exterior Angles TheoremAlternate Interior AnglesAlternate Interior Angles TheoremAltitude of a TriangleAmplitude and Period of Sine and Cosine FunctionsAngle Addition PostulateAngle BisectorAngle of Intersecting Chords TheoremAngle of Intersecting Secants TheoremAngle of RotationAngle Sum TheoremAngle-Angle SimilarityAnglesAngles of Elevation & DepressionArcsAreaArea Problem SolvingAreas of Regular PolygonsArithmetic SequencesArithmetic SeriesASA (Angle-Side-Angle) PostulateAssociative Properties of MatricesAsymptotesAugmented MatricesAxiomAxis of Symmetry of a Parabola
B Concepts
C Concepts
CapacityCenter and Variation of DataCenter of RotationCentral AnglesCentroidChoosing Appropriate Units of MeasureChordsCircle GraphsCirclesCircles Inscribed in SquaresCircles: AreaCircumcenter TheoremCircumferenceCoefficientCollinear PointsCombinationsCombined VariationCombining ("Gathering") Like TermsCombining ("Gathering") Like TermsCombining ("Gathering") Like Terms with ExponentsCommon DifferenceCommon RatioCommutative Associative Distributive LawsComparing and Ordering IntegersComparing DecimalsComparing FractionsComparing FunctionsComparing Linear, Polynomial, and Exponential GrowthComparing QuantitiesCompatible MatricesComplement of an EventComplementary AnglesCompleting the SquareComplex NumbersComponents of a VectorComposition of FunctionsCompound EventsCompound InequalitiesCompound InterestConditional ProbabilityConditional StatementsConesCongruent AnglesCongruent FiguresCongruent SegmentsCongruent Tangents and Circumscribed PolygonsCongruent TrianglesCongruent Triangles on the Coordinate PlaneConic Sections and Standard Forms of EquationsConjugatesConjunctionConsecutive Interior Angles TheoremConsecutive Interior Angles TheoremConsistent and Dependent SystemsConstant FunctionConstant of VariationConverse of Isosceles Triangle TheoremConverse, Inverse, ContrapositiveConvert between SystemsConvert Units of Area and VolumeConverting Decimals to Fractions: Non-repeatingConverting Decimals to Fractions: RepeatingConverting Fractions to DecimalsConverting Fractions to PercentCoordinate ProofsCoplanarCorrelation and Causal RelationCorresponding AnglesCorresponding Angles PostulateCosineCosine FunctionCoterminal AnglesCounterexampleCramer's RuleCross ProductsCross SectionsCubic FunctionsCustomary UnitsCylinder
D Concepts
Degree Measure of an AngleDegree of a MonomialDegree of a PolynomialDegree of a VertexDegree to Radian MeasureDenominatorDependent EventsDescartes Rule of SignsDescribing the Graph of a FunctionDeterminant of a MatrixDeveloping a Probability Distribution from Empirical DataDiagonals of ParallelogramsDiameterDifference of SquaresDifferent BasesDilationDimensions of a MatrixDirect & Inverse VariationDirect VariationDirectrixDisjunctionDistance Between Parallel LinesDistributive Property of MatricesDividing by a FractionDividing Complex NumbersDividing DecimalsDividing FractionsDividing PolynomialsDividing Rational ExpressionsDivisibility TestsDivision: Mixed NumbersDivision: Whole NumbersDomain and RangeDomain and Range of Exponential and Logarithmic FunctionsDomain and Range of Rational FunctionsDomainsDouble-Angle and Half-Angle Identities
E Concepts
e (the Number)EccentricityEllipsesEnd Behavior of a FunctionEnd vertexEquation of a CircleEquivalent ExpressionsEquivalent FractionsEquivalent RatiosEvaluating ExpressionsEven/Odd FunctionsExpected ValueExperimental ProbabilityExponent Tables and PatternsExponential DecayExponential FunctionsExponential GrowthExponential RegressionExponential to Logarithmic FormExponentsExterior Angle InequalityExterior Angle TheoremExtraneous Solutions
F Concepts
FactorialsFactoringFactoring by GroupingFactoring MonomialsFactoring: a ≠ 1Factoring: b & c PositiveFactoring: b NegativeFactoring: c NegativeFactorsFalling Object ModelFibonacci Numbers (Sequence)Finding Arc LengthsFinding the Area of a Triangle using SineFinding the Equation of a LineFinding the Equation of a Parabola Given Focus and DirectrixFinite DifferencesFitting Equations to DataFitting Linear Equations to DataFocusFocus of a ParabolaFormulasFraction OperationsFractionsFractions in Lowest TermsFractions in Simplest FormFrequency DistributionsFunctionsFunctions: Describing BehaviorFunctions: Graphs and IntersectionsFundamental Counting PrincipleFundamental Theorem of Algebra
G Concepts
Geometric MeanGeometric ProbabilityGeometric SequencesGeometric SeriesGolden RatioGolden RectangleGraph TheoryGraphing Cosine FunctionGraphing Exponential and Logarithmic FunctionsGraphing Exponential FunctionsGraphing Inequalities in One VariableGraphing Linear EquationsGraphing Linear Inequalities in Two VariablesGraphing Logarithmic FunctionsGraphing PolygonsGraphing Polynomial FunctionsGraphing Polynomial FunctionsGraphing Quadratic EquationsGraphing Quadratic Equations using FactoringGraphing Quadratic Equations using the Axis of SymmetryGraphing Quadratic Equations using TransformationsGraphing Quadratic InequalitiesGraphing Rational FunctionsGraphing Sine FunctionGraphing Square Root FunctionsGraphing Systems of Linear InequalitiesGraphing Tangent FunctionGraphing: Scale and OriginGreatest Common Factor of MonomialsGreatest Common Factors
H Concepts
I Concepts
i(imaginary unit)Identity MatrixImproper FractionsIndependent EventsIndependent/Dependent EventsIndirect ProofInductive ReasoningInequalitiesInfinite Geometric SeriesInfinityInput-Output TablesInscribed AnglesInscribing a QuadrilateralIntegersInterpreting DataInterquartile, Semi-Interquartile and Midquartile RangesIntersecting Chords (Finding Angle Measure)Intersecting Chords TheoremIntersecting Secant-Tangent TheoremIntersecting Secants TheoremInterval NotationInverse FunctionsInverse of a MatrixInverse OperationsInverse Trigonometric FunctionsInverse VariationIrrational NumbersIrreducible (Prime) PolynomialsIsosceles Triangle Theorem
J Concepts
K Concepts
L Concepts
Latus RectumLaw of CosinesLaw of DetachmentLaw of SinesLaw of SyllogismLeading Coefficient TestLeast Common DenominatorsLeast Common Multiples (LCMs)LengthLine GraphsLine of Best Fit (Eyeball Method)Line of Best Fit (Least Square Method)Line PlotsLine SymmetryLinear FunctionLinear PairLinear ProgrammingLines, Segments, and RaysLogarithmic FunctionsLogarithmic to Exponential FormLogarithms
M Concepts
Magnitude and Direction of VectorsMajor and Minor Axes of ConicsMapping DiagramsMatricesMatrix MultiplicationMatrix Row OperationsMeanMean, Median, and ModeMeasurement: Weight and MassMedians of a TriangleMidsegment of a TrapezoidMixed ExpressionsMixed NumberMonomials, Binomials, PolynomialsMore on hyperbolasMultiplication Rule in ProbabilityMultiplication: Mixed NumbersMultiplication: Whole NumbersMultiplying a Fraction by a FractionMultiplying a Fraction by a Whole NumberMultiplying a Vector by a MatrixMultiplying and Dividing with DecimalsMultiplying and Dividing with NegativesMultiplying Complex NumbersMultiplying DecimalsMultiplying MonomialsMultiplying PolynomialsMultiplying Rational ExpressionsMutually Exclusive Events
N Concepts
O Concepts
P Concepts
ParabolasParabolas as Conic SectionsParallel and Perpendicular LinesParallel LinesParallel Lines and ProportionalityParallel Lines and ProportionalityParallel Lines and SlopesParallelograms: Area and PerimeterParametric EquationsParent GraphsPartitioning a Segment in a Given RatioParts of an ExpressionPascal's (Zhu Shijie's) TrianglePercentPercent Increase and DecreasePercentilePercents & DecimalsPercents & FractionsPerfect NumbersPerfect SquaresPerimeterPerimeter, Area, and VolumePeriodic FunctionsPermutationsPerpendicular BisectorPerpendicular LinesPerpendicular Lines and SlopesPerpendicular Transversal TheoremPiPiecewise-Defined FunctionPlace ValuePlace Value: DecimalsPlace Value: DecimalsPlanesPlanesPlatonic SolidsPoint-Slope FormPolar CoordinatesPolar Form of a Complex NumberPolygon Exterior Angle Sum TheoremPolygon Interior Angles Sum TheoremPolygonsPolyhedraPolynomial FunctionsPolynomials with Complex RootsPower of a Power PropertyPower of a Product Property of ExponentsPower of a Quotient PropertyPower Series and Radius of ConvergencePowers of 10Powers of iPrime & Composite NumbersPrincipal Value of a Square RootPrismProbabilityProbability DistributionProbability ModelsProduct of a Sum and a DifferenceProduct of Powers PropertyProperties of AdditionProperties of CongruenceProperties of EqualityProperties of ExponentsProperties of InequalityProperties of MultiplicationProperties of Square RootsProportional RelationshipsProportionsPyramidPythagorean TheoremPythagorean Triples
Q Concepts
R Concepts
Radian Measure of an AngleRadian to Degree MeasureRadiusRadius of ConvergenceRandom SamplingRandom VariableRange (of Data)Rate of ChangeRate-Time-Distance ProblemsRatesRates & RatiosRational ExponentsRational FunctionsRational NumbersRationalizing the DenominatorRationalizing the Denominator by Multiplying by a ConjugateRationals (Advanced)RatiosReal NumbersReal Zero of a FunctionReally Big and Really Small NumbersReciprocalsRectanglesRecursive SequenceReduced Radical FormReducing FractionsReference AngleReflectionsReflexive, Symmetric, Transitive, and Substitution PropertiesRelationsRelatively Prime Numbers and PolynomialsRepeated ZerosRepresenting Systems of Linear Equations using MatricesRhombusRight Triangle CongruenceRight Triangle SimilarityRootsRotational SymmetryRotationsRounding DecimalsRounding Numbers
S Concepts
Sample SpaceSAS (Side-Angle-Side) PostulateSAS InequalityScalar Multiplication of MatricesScalar Multiplication of VectorsScale DrawingsScale FactorScalene TriangleScatter PlotsScientific NotationSectorsSegment Addition PostulateSequenceSeriesSetsShortest Distance between a Point and a CircleSide-Angle-Side SimilaritySide-Angle-Side SimilaritySide-Side-Side SimilaritySide-Side-Side SimilaritySigma Notation of a SeriesSignificant DigitsSimilar FiguresSimilar TrianglesSimple InterestSimplifying Absolute Value ExpressionsSimplifying ExpressionsSimplifying Logarithmic ExpressionsSimplifying Radical ExpressionsSimplifying Radical Expressions Involving ProductsSimplifying Radical Expressions with VariablesSimplifying Rational ExpressionsSimplifying Square RootsSineSine FunctionSlant Height of a PyramidSlope of a LineSlope-Intercept FormSolution SetsSolving Absolute Value EquationsSolving EquationsSolving Equations: BasicSolving Exponential EquationsSolving Exponential Equations using LogarithmsSolving Linear Equations: All TypesSolving Linear InequalitiesSolving Linear-Quadratic SystemsSolving Logarithmic EquationsSolving Matrix EquationsSolving Multi-Step Linear EquationsSolving Multi-Step Linear Equations with DecimalsSolving Multi-Step Linear Equations with FractionsSolving One-Step Addition EquationsSolving One-Step Division EquationsSolving One-Step Linear EquationsSolving One-Step Linear Equations with DecimalsSolving One-Step Linear Equations with FractionsSolving One-Step Linear Equations with Mixed NumbersSolving One-Step Linear Equations with Mixed Numbers: AdditionSolving One-Step Linear Equations with Mixed Numbers: DivisionSolving One-Step Linear Equations with Mixed Numbers: MultiplicationSolving One-Step Linear Equations with Mixed Numbers: SubtractionSolving One-Step Linear InequalitiesSolving One-Step Multiplication EquationsSolving One-Step Subtraction EquationsSolving Problems with VectorsSolving Quadratic Equations using FactoringSolving Quadratic Equations using Square RootsSolving Radical EquationsSolving Rational EquationsSolving Systems of Linear EquationsSolving Systems of Linear Equations using EliminationSolving Systems of Linear Equations using GraphingSolving Systems of Linear Equations using MatricesSolving Systems of Linear Equations using SubstitutionSolving Trigonometric Equations using Algebraic MethodsSolving Trigonometric Equations using Trigonometric IdentitiesSolving Two Step Linear InequalitiesSolving Two-Step Linear EquationsSolving Two-Step Linear Equations with DecimalsSolving Two-Step Linear Equations with FractionsSphereSquare MatrixSquare of a BinomialSquare RootsSquares Circumscribed by CirclesSquares: Area and PerimeterSSS (Side-Side-Side) PostulateSSS InequalityStandard DeviationStandard Form of a LineStatistical QuestionsStem-and-Leaf PlotsStep FunctionSubsetsSubtracting FractionsSubtracting Fractions with Like DenominatorsSubtracting Fractions with Unlike DenominatorsSubtraction: Mixed NumbersSubtraction: Whole NumbersSum and Difference IdentitiesSum and Difference of CubesSum of the First n Terms of a Geometric SequenceSum of the First n Terms of a Geometric SeriesSum of the First n Terms of a SeriesSum of the First n Terms of an Arithmetic SequenceSum of the First n Terms of an Arithmetic SeriesSupplement PostulateSupplementary AnglesSurface AreaSurface Area of a ConeSurface Area of a CylinderSurface Area of a PrismSurface Area of a PyramidSurface Area of a SphereSymbolic LogicSystems of Linear Inequalities
T Concepts
Tangent (of an angle)Tangent FunctionTangent LineTangent to a CircleTaylor SeriesTemperatureTerm of a SequenceTerminating and Repeating DecimalsTessellationsThe Associative Laws (or Properties) of Addition and MultiplicationThe Binomial TheoremThe Cartesian PlaneThe Cofunction and Odd-Even IdentitiesThe Commutative Laws (or Properties) of Addition and MultiplicationThe Converse of Pythagorean TheoremThe DiscriminantThe Distance FormulaThe Distance Formula in 3 DimensionsThe Distributive PropertyThe Factor TheoremThe MedianThe Metric SystemThe Midpoint FormulaThe ModeThe Number LineThe Prime PageThe Remainder TheoremThe Sum-to-Product and Product-to-Sum IdentitiesThe Vertex of a ParabolaThe Vertical Line TestThe Zero Product PropertyTranscendental NumbersTransformation of FunctionTransformation of Graphs Using Matrices - ReflectionTransformation of Graphs Using Matrices - RotationsTransformation of Graphs Using Matrices - <a href="transformation-of-graphs-using-matrices-translation">Translation</a>Transformation of Graphs Using Matrices - DilationTransformation of Graphs Using Matrices - TranslationTransformations of GraphsTranslationsTransversalTrapezoids: Area and PerimeterTraversable (Euler-Trail) GraphsTriangle Angle Bisector TheoremTriangle Inequality TheoremTriangle Midsegment TheoremTriangle Proportionality TheoremTriangles: AreaTriangles: ClassificationTrigonometric FunctionsTrigonometric IdentitiesTrigonometric RatiosTrigonometric Values for Common AnglesTwo-Dimensional Views of Three-Dimensional Objects
U Concepts
V Concepts
W Concepts
Whole NumbersWord ProblemsWord Problems Involving DecimalsWord Problems Involving IntegersWord Problems Involving One-Step Linear EquationsWord Problems Involving PercentWord Problems Involving the Distributive PropertyWord Problems Involving the Mean of a Data SetWord Problems Involving Two-Step Linear EquationsWord Problems Involving Width, Length and AreaWord Problems: Area and Perimeter of a RectangleWord Problems: Equivalent ExpressionsWord Problems: Expected ValueWord Problems: Inverse VariationWord Problems: Linear ModelsWord Problems: Plotting PointsWord Problems: Quadratic EquationsWord Problems: RatiosWord Problems: Work and WorkersWriting Number Patterns in Function NotationWriting Systems of Linear Equations from Word Problems